Неизвестный поджег оборудование на железной дороге в российском городе

В Екатеринбурге неизвестный поджег оборудование на железной дороге

В Екатеринбурге полиция ищет поджигателя, пытавшегося уничтожить оборудование на железной дороге, проходящей через жилой район города. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Машинист поезда заметил горящий релейный шкаф рядом с железнодорожной станцией Керамик на путях в сторону Сысерти. Он вызвал экстренные службы, которые оперативно ликвидировали возгорание. Происшествие не повлияло на движение поездов.

Прибывшие на место полицейские нашли топор.

14 августа сообщалось, что в Азове Ростовской области задержали 20-летнего местного жителя, который попытался поджечь здание администрации района. Полицейские заметили молодого человека у здания ночью. При себе у него были четыре пятилитровые бутыли, в которых оказалась зажигательная смесь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.