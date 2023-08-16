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11:39, 16 августа 2023Силовые структуры

Неизвестный поджег оборудование на железной дороге в российском городе

В Екатеринбурге неизвестный поджег оборудование на железной дороге

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Екатеринбурге полиция ищет поджигателя, пытавшегося уничтожить оборудование на железной дороге, проходящей через жилой район города. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Машинист поезда заметил горящий релейный шкаф рядом с железнодорожной станцией Керамик на путях в сторону Сысерти. Он вызвал экстренные службы, которые оперативно ликвидировали возгорание. Происшествие не повлияло на движение поездов.

Прибывшие на место полицейские нашли топор.

14 августа сообщалось, что в Азове Ростовской области задержали 20-летнего местного жителя, который попытался поджечь здание администрации района. Полицейские заметили молодого человека у здания ночью. При себе у него были четыре пятилитровые бутыли, в которых оказалась зажигательная смесь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Любовь Ширижик
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