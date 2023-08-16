В Киеве захотели переименовать улицу Ермака

«Вести»: в Киеве планируют назвать улицу Ермака в честь советского диссидента

Городской совет Киева планирует переименовать улицу Ермака именем советского диссидента Михаила Горыни, отец которого был активистом «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация). Об этом пишет украинское издание «Вести».

На опубликованном снимке экрана виден проект решения Киевского городского совета, согласно которому улицу, названную в честь русского казачьего атамана, покорителя Сибири времен Ивана Грозного Ермака Тимофеевича, переименуют именем Горыни.

Кроме того, издание обратило внимание, что некоторые Telegram-каналы провели аналогию с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Утверждается, что мэр Киева Виталий Кличко открыто критикует окружение главы государства, поэтому переименование улицы Ермака имеет двойное значение.

Ранее в Киеве переименовали парк имени Пушкина в честь украинского писателя Ивана Багряного, который работал в нацистской газете и был членом запрещенной в РФ экстремистской организации ОУН. Также в столице переименовали еще 13 объектов: скверы, улицы и переулки.