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17:33, 13 июля 2023Бывший СССР

В Киеве переименовали парк в честь сотрудничавшего с нацистами писателя

В Киеве переименовали парк в честь сотрудничавшего с нацистами писателя Ивана Багряного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве переименовали парк имени Пушкина в честь украинского писателя Ивана Багряного, который работал в нацистской газете и был членом Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация). Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

Также в столице переименовали еще 13 объектов: скверы, улицы и переулки. Свои названия потеряли переулок Крылова и Ватутинский, улицы Маяковского, Майская, Минина, Пожарского и Совхозная. А улицу Теодора Драйзера переименовали в честь бывшего президента США и актера Рональда Рейгана.

Иван Багряный — украинский писатель начала ХХ века. После революции 1917 года занимался общественно-политической работой в Украинской ССР. В 30-х годах за националистические взгляды был арестован, но перед Великой Отечественной войной освобожден.

Во время оккупации Ахтырки Сумской области работал в оккупационной газете «Голос Охтирщини». После наступления советских войск бежал на Западную Украину, работал в референтуре пропаганды ОУН. Умер в Германии.

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    Александр Слабиев
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