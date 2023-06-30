Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:10, 30 июня 2023Бывший СССР

На Украине передумали переименовывать Запорожье

Нацкомиссия Украины по стандартам госязыка передумала переименовывать Запорожье

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Украинская нацкомиссия по стандартам государственного языка исключила город Запорожье из списка топонимов, рекомендованных к переименованию. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Поясняется, что такое решение было принято, чтобы «унять страсти, вызванные волной возмущения и недовольства» в стране. Вместо этого комиссия займется топонимами, требующими исправления правописания или воспроизведения на украинском языке.

О планах Киева переименовать Запорожье сообщалось 27 июля. Тогда это объяснялось несоответствием названия нормам украинского языка. По мнению специалистов, в названии содержатся отсылки к «российской имперской политике».

Позднее депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский резко раскритиковал предложение языковой нацкомиссии, назвав его маразмом и спекуляцией на патриотизме. «Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины?» — высказался парламентарий,

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Принудительное лечение у сексологов, падение ставок по микрозаймам и сахарный акциз. Что изменится в России с 1 июля?

    В России изменилась процедура оформления компенсации за оплату ЖКУ

    Двигатель самолета загорелся в аэропорту Пулково

    Эксперт дала совет по набору мышечной массы для отказавшихся от потребления мяса

    Кулеба назвал самоубийством отказ Европы принять Украину в НАТО после конфликта

    Миллиардеры Маск и Цукерберг устроят бой в клетке. Как они к этому готовятся, почему поругались и кто из них победит?

    Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

    На Украине заявили о невозможности быстро отреагировать в случае аварии на ЗАЭС

    Зеленский заявил о желании Украины показать результаты до саммита НАТО

    В Госдуме предупредили о последствиях размещения ядерного оружия США в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости