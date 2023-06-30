На Украине передумали переименовывать Запорожье

Нацкомиссия Украины по стандартам госязыка передумала переименовывать Запорожье

Украинская нацкомиссия по стандартам государственного языка исключила город Запорожье из списка топонимов, рекомендованных к переименованию. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Поясняется, что такое решение было принято, чтобы «унять страсти, вызванные волной возмущения и недовольства» в стране. Вместо этого комиссия займется топонимами, требующими исправления правописания или воспроизведения на украинском языке.

О планах Киева переименовать Запорожье сообщалось 27 июля. Тогда это объяснялось несоответствием названия нормам украинского языка. По мнению специалистов, в названии содержатся отсылки к «российской имперской политике».

Позднее депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский резко раскритиковал предложение языковой нацкомиссии, назвав его маразмом и спекуляцией на патриотизме. «Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины?» — высказался парламентарий,