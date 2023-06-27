В Раде резко раскритиковали предложение о переименовании Запорожья

Депутат Рады Бужанский назвал предложение о переименовании Запорожья маразмом

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский резко раскритиковал предложение национальной комиссии по стандартам государственного языка переименовать город Запорожье. Он назвал его маразмом и спекуляцией на патриотизме. Об этом сообщило издание «Страна. UA», опубликовав видео выступления политика в своем Telegram-канале.

«Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины?» — высказался Бужанский, назвав Запорожье легендарным городом.

Депутат считает, что предложение о переименовании подано под соусом псевдопатриотизма и спекуляций на патриотизме. «Под соусом пиара и показухи, все бьет по нам, по украинцам. Скажите, это не маразм? По-моему, это маразм», — сказал он.

О том, что на Украине задумались о том, чтобы переименовать Запорожье, находящийся под контролем Киева, стало известно 27 июня. По мнению специалистов нацкомиссии, в названии содержатся отсылки к «российской имперской политике». Также филологи и историки вузов из всех регионов страны составили перечень городов и сел, которые рекомендуется переименовать. Всего в список вошло 1,4 тысячи населенных пунктов.