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09:29, 16 августа 2023Наука и техника

У близкой экзопланеты обнаружили истечение гелия из атмосферы

В обсерватории Кека обнаружили испарение атмосферы мини-нептуна TOI-2134 b

Изображение: Zhang et al., 2023 / phys.org

Астрономы Чикагского университета сообщили об обнаружении гелия, истекающего из атмосферы близкой к Солнечной системе экзопланеты класса мини-нептун TOI-2134 b. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Известно, что диссипация атмосферы, при которой атмосферный газ преодолевает гравитацию планеты и рассеивается в космосе, происходит у нескольких экзопланет, включая горячие юпитеры и менее массивные мини-нептуны и суперземли. Хотя на планетах с массой Юпитера скорость диссипации обычно не так велика, чтобы повлиять на их эволюцию, у планет меньшей массы потеря атмосферы может иметь большое значение.

У водородно-гелиевых планет диссипация происходит за счет гидродинамических процессов в атмосфере, которые подпитываются излучением от родительской звезды. Это заставляет относительно тяжелые атомы выбрасываться из атмосферы из-за многочисленных столкновений с более легкими атомами.

Теплый мини-нептун TOI-2134 b, чья атмосфера состоит из водорода и гелия, находится на расстоянии около 73,8 светового года от Земли. Выброс гелия был обнаружен с помощью спектрометра ближнего инфракрасного диапазона (NIRSPEC), установленного на телескопе обсерватории Кека на горе Мауна-Кеа (Гавайи). Результаты анализа наблюдений показали, что диссипация атмосферы TOI-2134 b связана с фотоиспарением в результате экстремального ультрафиолетового излучения

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    Александр Еникеев
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