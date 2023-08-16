Пересмотрена обитаемость планет у красных карликов

Nature: планеты у красных карликов могут быть пригодны для жизни

Астрофизики Университета Бордо и Университета Женевы предполагают, что некоторые экзопланеты, которые вращаются вокруг красных карликов, могут быть пригодны для существования жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Согласно современным представлениям, большинство экзопланет у красных карликов (и некоторых других звезд) вряд ли обладают условиями, подходящими для жизни. Это связано с тем, что в ранние годы их существования родительские звезды были более горячими, в результате чего вода, высвобождаемая из горных пород, испарялась в атмосферу и дальше в космос.

Согласно новой теории, которая пересматривает устоявшееся мнение, некоторые планеты, вращающиеся вокруг красных карликов (например, звезда Trappist-1), не обязательно должны были быть очень горячими, и вода может сохраняться в коре. Эта вода затем могла быть выброшена в атмосферу в результате вулканической активности, а затем, когда планета остыла, конденсироваться, образуя океаны.

Предыдущие модели не учитывали тепловое излучение, которое уходит в космос и оказывает охлаждающий эффект. Включение влияния излучения в модель эволюции планеты сокращает время, в течение которого экзопланета достаточно горяча, и увеличивает вероятность того, что на ее поверхности сохраняется вода