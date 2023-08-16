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10:50, 16 августа 2023Ценности

Необычная деталь на новых фото Билли Айлиш смутила фанатов

Фото: @billieeilish

Необычная деталь на новых фотографиях американской певицы Билли Айлиш смутила пользователей сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых позировала в различных нарядах. Так, например, поп-исполнительницу сфотографировали с другим музыкантом — Армани Уайтом. Среди прочего на одном из кадров фанаты заметили бриллиантовые грилзы в форме звезды.

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Подписчики не оценили украшение на зубах Айлиш, о чем принялись писать под публикацией. «Что она сделала с зубами?», «Полное неуважение», «Выглядит ужасно», — высказывались многочисленные поклонники. В то же время другие комментаторы поддержали кумира. «Грилзы съемные, хватит создавать драму!» — написал один из юзеров.

Ранее в августе Билли Айлиш поделилась новым снимком и была раскритикована в сети. Исполнительница разместила в соцсетях фото, которое она сделала в туалетной комнате, сидя на унитазе со спущенными штанами.

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    Карина Черных
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