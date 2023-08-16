Звезда «Оппенгеймера» заявил о желании сняться в «Интерстелларе»

Киллиан Мерфи заявил о желании сняться в «Интерстелларе»

Звезда фильма «Оппенгеймер», ирландский актер Киллиан Мерфи признался, что хотел бы сняться в картине «Интерстеллар». Его цитирует Variety.

На вопрос о том, есть ли какие-нибудь фильмы режиссера Кристофера Нолана, в которых актер хотел бы сняться, Мерфи выбрал космическую эпопею 2014 года. «"Интерстеллар". Я обожаю "Интерстеллар" просто потому, что он вызывает у меня массу эмоций. Помню, как смотрел его в кинотеатре, когда дети еще были маленькими. Он меня сильно впечатлил. Он разбил мне сердце», — сказал актер.

Мерфи также признался, что любит смотреть фильмы Нолана, в которых он не снимался, «потому что не нужно волноваться из-за размера ушей или чего-то еще».

Ранее сообщалось, что фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана собрал более 500 миллионов долларов в прокате и установил новый рекорд.