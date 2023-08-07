Фильм «Оппенгеймер» собрал свыше 500 миллионов долларов и установил рекорд

«Оппенгеймер» назвали самым кассовым фильмом о событиях Второй мировой войны

Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана собрал более 500 миллионов долларов в прокате и установил новый рекорд. Об этом пишет CNN.

Согласно официальной оценке Universal Pictures, с момента выхода три недели назад картина Нолана собрала во всем мире 552,9 миллиона долларов. По данным студии, в настоящее время это самый кассовый фильм с рейтингом R в 2023 году, а также самый кассовый фильм о событиях периода Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Индии, Бангладеше и Индонезии изменили сцену с обнаженной актрисой Флоренс Пью в фильме «Оппенгеймер». По данным издания, в прокате картины в азиатских странах была изменена сцена, где героиня артистки сидит в кресле полностью обнаженная.

Сюжет фильма, главную роль в котором исполнила звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.