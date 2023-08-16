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09:54, 16 августа 2023Мир

Байден публично солгал о своем рождении, отце и госдолге США

NYP: президент США Джо Байден публично солгал о своем рождении, семье и госдолге

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден во время своего публичного выступления солгал, исказив факты своей биографии, касающиеся его рождения, семьи и о якобы уменьшившимся за время его президентства госдолге США. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

«Мой дедушка Байден ушел из жизни очень молодым... в больнице, где я родился, за шесть дней до моего рождения», — сказал президент, выступая перед сотрудниками предприятия по производству электротехники в американском Милуоки. Как указывает NYP, дедушки нынешнего президента США не стало более чем за год до его рождения.

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Кроме того, хозяин Белого дома назвал своего отца Джо Байдена-старшего «парнем со средним образованием, начитанным и работавшим как черт», тогда как на самом деле его отец учился в престижном Университете Джонса Хопкинса.

В ходе своего выступления Байден также перепутал государственный долг и бюджетный дефицит, заявив, что «сократил федеральный долг на 1,7 триллиона долларов», хотя с момента его инаугурации госдолг США вырос с 27,75 триллионов долларов до примерно 32,7 триллионов долларов.

Ранее Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО. «Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал американский лидер.

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    Глеб Бажуткин
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