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02:53, 8 июля 2023Мир

Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО

Президент США Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден в беседе с телеканалом CNN перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО.

«Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал американский лидер.

Это не первый подобный инцидент, ранее американский лидер неоднократно оговаривался во время своих выступлений. Например, в апреле глава США перепутал регбистов с британскими боевиками радикальных взглядов, сражавшихся на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость.

Ранее американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил Джо Байден в 2022 году. Первой из восьми ошибок американского лидера в прошлом году журнал назвал оговорку, когда он перепутал украинцев и иранцев.

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    Марина Совина
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