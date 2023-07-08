Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО

Президент США Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО

Президент США Джо Байден в беседе с телеканалом CNN перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО.

«Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал американский лидер.

Это не первый подобный инцидент, ранее американский лидер неоднократно оговаривался во время своих выступлений. Например, в апреле глава США перепутал регбистов с британскими боевиками радикальных взглядов, сражавшихся на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость.

Ранее американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил Джо Байден в 2022 году. Первой из восьми ошибок американского лидера в прошлом году журнал назвал оговорку, когда он перепутал украинцев и иранцев.