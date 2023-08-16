Российский полковник предрек изменение ситуации в зоне СВО осенью

Полковник Кнутов предрек изменение ситуации в зоне СВО осенью

Украине будет сложнее наступать осенью с началом дождей, считает военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек изменения в зоне боевых действий с окончанием лета и рассказал, как может измениться ситуация на фронте со сменой времени года.

Если говорить о продвижении осенью, в первую очередь в сезон дождей, это где-то конец сентября-начало октября, как на Украине это чаще всего бывает, это приведет к тому, что украинская армия не сможет наступать Юрий Кнутов полковник в отставке

«Натовская техника очень капризная, ее гусеницы не приспособлены к раскисшему грунту. Все это скажется на том, что бои в основном сведутся к артиллерийским обстрелам и каким-то небольшим вылазкам каждой из сторон. Этот период будет использован для пополнения личным составом, боевой техникой, для обучения войск и накопления боеприпасов. Эта ситуация продлится до холодов, когда грунт подмерзнет, выпадет снег, и появится возможность переходить снова к активным боевым действиям. На сегодняшний день Украина пытается до сезона дождей добиться наиболее выгодного положения своих войск, хотя бы на каком-то участке пробить оборону», — сказал он.

Юрий Кнутов считает, что Украина исчерпала свои ресурсы для контрнаступления и ссылается на то, что неудачи кампании признают на Западе. По его словам, Киев будет вынужден перейти к обороне.

15 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина не может добиться успеха в контрнаступлении из-за уровня подготовки российских бойцов.