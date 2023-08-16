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18:06, 16 августа 2023Мир

В Германии отказались от плана НАТО по военным расходам

Германия отказалась от целевых показателей НАТО по военным расходам

Фото: Martin Meissner / AP

В Германии отказались от плана НАТО по ежегодным военным расходам в размере двух процентов ВВП. Об этом сообщает Reuters.

Такой пункт об обязательствах Германии был убран из проекта закона о военном бюджете. Однако источник агентства отмечает, что Германия сможет придерживаться своих обязательств по достижению показателей в ближайшие пять лет.

Подобные решения контрастируют с предыдущими заявлениями канцлера ФРГ Олафа Шольца, говорившего о планах ежегодно инвестировать более двух процентов ВВП в оборону. При этом союзники по НАТО не раз критиковали Германию за невыполнение данных показателей.

Ранее стало известно, что Германия заложила средства в бюджет на помощь Киеву на несколько лет вперед. По словам главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера, совокупная помощь Берлина, включая затраты на размещение украинских беженцев и уход за ними, составляет 22 миллиарда евро.

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    Максим Габриелян
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