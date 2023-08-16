Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:48, 16 августа 2023Культура

Названы претендующие на роли в киноадаптации «Геркулеса» актеры

Disney решил рассмотреть Эджертона и Гранде на роли в адаптации мультфильма
Тэрон Эджертон

Тэрон Эджертон. Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Британский актер Тэрон Эджертон и американская певица и актриса Ариана Гранде могут исполнить главные роли в киноадаптации мультфильма «Геркулес» 1997 года. Претендентов называет портал CBR.

По словам инсайдера индустрии DanielRPK, студия Disney рассматривает актеров на роли Геркулеса и Мегары. При этом отмечается, что до окончания забастовок актеров и сценаристов США студия не будет принимать решений.

Ранее сообщалось, что Disney рассматривает английскую актрису Флоренс Пью, которая сыграла Джин Татлок в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана, на роль Рапунцель в адаптации мультфильма.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ ликвидировала четырех украинских диверсантов в ходе боя в Брянской области

    Стало известно об угрозе срыва перехода Захаряна в «Реал Сосьедад»

    Поймана совершившая 21 ограбление медведица-рецидивистка

    Аксенов рассказал о будущем крымских «ждунов» ВСУ

    В Нигере началась подготовка к военной интервенции

    Строительству загородных домов в России предрекли подорожание

    В Белоруссии собрались выпускать легкие гражданские самолеты вместе с Россией

    Дизайнер назвала россиянам визуально омолаживающую одежду

    Вдову Градского во второй раз ограбили в Подмосковье

    Последствия боя ФСБ с украинскими диверсантами попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости