Названы претендующие на роли в киноадаптации «Геркулеса» актеры

Disney решил рассмотреть Эджертона и Гранде на роли в адаптации мультфильма

Британский актер Тэрон Эджертон и американская певица и актриса Ариана Гранде могут исполнить главные роли в киноадаптации мультфильма «Геркулес» 1997 года. Претендентов называет портал CBR.

По словам инсайдера индустрии DanielRPK, студия Disney рассматривает актеров на роли Геркулеса и Мегары. При этом отмечается, что до окончания забастовок актеров и сценаристов США студия не будет принимать решений.

Ранее сообщалось, что Disney рассматривает английскую актрису Флоренс Пью, которая сыграла Джин Татлок в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана, на роль Рапунцель в адаптации мультфильма.