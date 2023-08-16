Главу отдела миграции МВД российского региона заподозрили в незаконной миграции

Силовики задержали начальника отдела миграции МВД Херсонской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника отдела по вопросам миграции МВД по Херсонской области по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, подполковника взяли 15 августа. Следствие считает, что он совершал преступления по предварительному сговору с использованием служебного положения. В настоящее время силовики устанавливают его сообщников.

Полицейский прибыл в командировку в Херсонскую область в мае из Воронежа, где занимал аналогичную должность в отделе полиции №8.

2 августа сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали полицейского за попытку помочь сбежать двум знакомым заключенным, задержанным за сбыт наркотических средств. Они уговорили 21-летнего младшего сержанта из Нового Уренгоя помочь им устроить побег. Он купил в магазине и передал им перцовый баллончик, которым они воспользовались, распылив его в лицо конвоирам, которые должны были сопровождать их на судебное заседание.