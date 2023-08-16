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22:39, 16 августа 2023Среда обитания

Раскрыты запасы воды в Стамбуле

NTV: в Стамбуле из-за обмеления водохранилищ запасов воды осталось на 61 день

Фото: Unsplash

Запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, осталось только на два месяца. При продолжении засухи ситуация превратится в критическую, передает телеканал NTV.

По данным издания, у Стамбула есть запасы воды на 91 день. «Но если учесть, что 25 процентов испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день», — уточнили журналисты.

Согласно информации Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ по состоянию на среду, на 16 августа, достигает 33,37 процента — более 289 миллионов кубометров. При этом в течение последних двух недель город потреблял от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в сутки.

В конце июля стало известно, что в Стамбуле резко упали запасы воды. За неделю показатель уменьшился на два процента до 40 процентов от нормы.

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    Марина Совина
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