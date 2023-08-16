Россиянина поместили в СИЗО за домогательства к знакомой школьнице

В Ижевске арестовали 34-летнего мужчину, домогавшегося школьницы

В Ижевске арестовали 34-летнего местного жителя, домогавшегося девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину поместили в СИЗО до 14 октября. Его обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении несовершеннолетней, повлекшие тяжкие последствия») УК РФ.

Вечером 12 августа школьница зашла в гости к знакомому, а он начал домогаться и распускать руки. Девочка попыталась спастись от мужчины и в результате прыгнула из окна четвертого этажа. Школьницу нашли под окнами дома и доставили в больницу с переломом позвоночника.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске суд приговорил к 13 годам лишения свободы 41-летнего мужчину, который домогался несовершеннолетней девочки.