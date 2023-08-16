Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:30, 16 августа 2023Силовые структуры

Россиянина поместили в СИЗО за домогательства к знакомой школьнице

В Ижевске арестовали 34-летнего мужчину, домогавшегося школьницы

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В Ижевске арестовали 34-летнего местного жителя, домогавшегося девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину поместили в СИЗО до 14 октября. Его обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении несовершеннолетней, повлекшие тяжкие последствия») УК РФ.

Вечером 12 августа школьница зашла в гости к знакомому, а он начал домогаться и распускать руки. Девочка попыталась спастись от мужчины и в результате прыгнула из окна четвертого этажа. Школьницу нашли под окнами дома и доставили в больницу с переломом позвоночника.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске суд приговорил к 13 годам лишения свободы 41-летнего мужчину, который домогался несовершеннолетней девочки.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростовской области заявили о диверсии на городском водопроводе

    Медик ВСУ раскритиковала медицину на фронте

    В российском регионе задержали активных участников запрещенного объединения АУЕ

    Бывшая «дочка» Mercedes в России стала торговать китайскими машинами

    Блогерша показала на камеру небритое тело и порадовала зрителей

    Бывший участник КВН раскрыл изнанку телеигры

    В России создали «Нарвал» для борьбы с морскими дронами

    Анна Семенович ответила на обвинения в вульгарности

    США подтвердили переговоры о расширении маршрутов доставки зерна с Украины

    Россиянина поместили в СИЗО за домогательства к знакомой школьнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости