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13:18, 16 августа 2023Экономика

Китай рекордно закупился нефтью у конкурента России

Kpler: Китай рекордно нарастил импорт иранской нефти из-за низких цен

Фото: Raheb Homavandi / File Photo / Reuters

В августе Китай нарастил закупки иранской нефти до 1,5 миллиона баррелей в день, что стало рекордом как минимум за 10 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Для сравнения, в первые семь месяцев года Китай импортировал в среднем по 917 тысяч баррелей иранской нефти в день. Но с конца июня стоимость эталонной марки Brent поднялась на одну пятую, поэтому КНР — крупнейший импортер нефти — стала наращивать закупки сырья, продаваемого со скидкой. 

По словам трейдеров, два основных иранских сорта сейчас торгуются с дисконтом более 10 долларов за баррель по отношению к Brent. Кроме того, цены у иранских производителей гораздо ниже, чем у их конкурентов из России.

Brent от TradingView

По словам старшего аналитика нефтяных рынков Kpler Хомаюна Фалакшахи, во избежание американских санкций иранская нефть часто фиксируется в правительственных данных Китая как поступающая из Малайзии. Кроме того, некоторые независимые нефтеперерабатывающие заводы из провинции Шаньдун могут «маскировать» ее под битумную смесь, чтобы не расходовать свою квоту на импорт нефти.

В апреле китайское правительство начало расследование импорта сырья в провинции Шаньдун, и на время местным НПЗ стало сложнее закупать подсанкционную нефть из Ирана и Венесуэлы. Однако, по словам трейдеров, недавно контроль в этом отношении был ослаблен.

В расчете объемов китайского импорта иранской нефти можно полагаться лишь на данные независимых поставщиков данных, таких как Kpler и Vortexa, поскольку в таможенную статистику КНР эти закупки не включаются — согласно ей, импорт нефти из Ирана прекратился в июне 2022 года.

Ранее Минфин сообщил, что средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в период с 15 июля по 14 августа составила 70,33 доллара за баррель — более чем на 12 долларов больше, чем месяцем ранее. Скидка к эталонному сорту Brent сократилась до 13,9 доллара.

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    Софья Ермакова
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