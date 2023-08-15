Российская нефть резко подорожала

Минфин: средняя цена Urals с 15 июля по 14 августа составила $70,33 за баррель

Средняя стоимость ключевого российского экспортного сорта нефти Urals в период с 15 июля по 14 августа составила 70,33 доллара за баррель, или 513,4 доллара за тонну. Об этом сообщает Министерство финансов России.

В тот же период эталонный сорт нефти Brent в среднем торговался на уровне 84,23. Следовательно, дисконт на российское топливо сократился до 13,9 доллара. С учетом текущей цены Urals резко повышается экспортная пошлина на нефть — с 1 сентября она вырастет на 4,5 доллара, до 21,4 доллара за тонну.

Также увеличивается пошлина на светлые и темные нефтепродукты и масла — 6,4 доллара и 21,4 доллара соответственно. Сбор за экспорт товарного бензина составит 6,4 доллара, нафта — 11,7 доллара за тонну, а пошлина на кокс составит 1,3 доллара.

По сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее Urals резко подскочила в цене — средняя цена в период с 15 июня по 14 июля составила 58,03 доллара за баррель, или 423,6 доллара за тонну. При этом с начала года (январь-июль) средняя стоимость составила 53,94 доллара за баррель. Это в 1,5 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Растущие цены на нефть несколько месяцев не оказывают поддержку российской валюте, как это было раньше. За месяц доллар по отношению к рублю вырос в цене почти на 12 процентов — 14 июля доллар торговался в диапазоне 89 рублей, а 14 августа цена на максимуме почти доходила до 102 рублей.

Остановить резкое падение рубля на время помогло заседание Центробанка, на котором регулятор принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов. Однако сразу после решения ЦБ рубль резко ослаб к доллару, американская валюта подорожала до 99,01 рубля за доллар. На момент написания новости доллар отскочил до отметки 98,1 рубля.