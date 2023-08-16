Российский повар жестоко избил девушку на кухне пищеблока и попал на видео

В поселке Сокоч на Камчатке повар избил ногами девушку на кухне пищеблока

В поселке Сокоч Елизовского района Камчатского края повар жестоко избил девушку на кухне пищеблока. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры были опубликованы в группе «Инфо Камчатка» во «ВКонтакте».

На представленном видеоролике мужчина преследует сотрудницу. Он называет ее террористкой. Затем девушка просит повара уйти домой. Внезапно он толкает россиянку, ударяет ее головой о стеллаж. Когда девушка оказывается на полу, он начинает бить ее ногами по лицу и телу и оскорблять.

Агрессора пытается остановить другая женщина, но он угрожает ей ножом и требует закрыть дверь. Кроме того, рассвирепевшего повара также пробуют угомонить двое мужчин. Девушка в это время лежит на полу без сознания.

Выяснилось, что после избиения жительница Камчатки получила многочисленные переломы черепа и другие травмы. По предварительным данным, ее обидчика пока не удалось задержать.

Как утверждает издание Baza в Telegram-канале, нападавший работал в заведении поваром. От его действий пострадала барменша.

Ранее сообщалось, что житель Алтая избил обухом топора мать и ее сожителя из-за ссоры. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.