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02:52, 16 августа 2023Культура

Группа The Killers извинилась за слова о братстве с русскими

Американская группа The Killers извинилась за призывы видеть братьев в русских
Брэндон Флауэрс

Брэндон Флауэрс. Фото: Jared Milgrim / The Photo Access / Global Look Press

Американская рок-группа The Killers извинилась после протеста грузинских фанатов из-за приглашенного на сцену из толпы российского барабанщика и слов о братстве с русскими. Музыканты в Twitter заявили, что «не хотели никого расстраивать».

«У нас давняя традиция приглашать людей (из толпы) поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы человек вышел с нами на сцену», — отметили рокеры.

Как подчеркнули рокеры, слова вокалиста Брэндона Флауэрса о том, что все являются «братьями и сестрами» могут быть неверно истолкованы. Музыканты принесли извинения за свои публичные комментарии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии на концерте рок-группы The Killers фронтмен пригласил на сцену барабанщика из России. После этого зрители освистали исполнителей, некоторые поклонники покинули концерт. Брэндон Флауэрс заявил, что все люди братья, и продолжил выступление. Концерт проходил на стадионе Black Sea Arena в Батуми.

После инцидента грузинское «Радио Тбилиси» заявило о снятии с эфира песен The Killers.

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    Марина Совина
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