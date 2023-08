В Грузии сорвали концерт The Killers из-за участия российского музыканта

В Грузии на концерте американской рок-группы группы The Killers солист пригласил на сцену барабанщика из России. Об этом сообщает Paper Kartuli.

Зрители освистали исполнителей, некоторые поклонники покинули концерт. Выступление проходило на стадионе Black Sea Arena в Батуми.

Один из поклонников группы развернул плакат с надписью «If destiny's kind I'll be your drummer tonight» («Если судьба благосклонна, сегодня я буду вашим барабанщиком»). Солист The Killers Брэндон Флауэрс пригласил мужчину на сцену и спросил, откуда он. Барабанщик ответил, что прибыл из России. Флауэрс заявил, что для него это не проблема, и спросил у зрителей, приемлемо ли, что они сыграют вместе.

В ответ зрители начали выкрикивать ругательства и покидать арену. Однако музыкальный коллектив все же сыграл одну песню с российским барабанщиком. Флауэрс заявил, что все люди братья, и продолжил концерт.

После новостей об инциденте на концерте грузинское «Радио Тбилиси» заявило о снятии с эфира песен The Killers.

