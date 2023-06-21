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16:46, 21 июня 2023Культура

Все концерты группы Animal Jazz в России отменили

Все концерты рок-группы Animal Jazz в рамках российского тура были отменены

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Все концерты рок-группы Animal Jazz в рамках российского тур были отменены. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Проблемы с гастролями коллектива начались после того, как участников Animal Jazz во главе с фронтменом Александром Красовицким потребовали признать иностранными агентами за их высказывания. Отмечается, что музыканты Animal Jazz называли Россию «токсичной» и «абьюзерской» и в знак протеста исполняли песню «Без бою» украинского коллектива «Океан Эльзы».

За несколько дней группе отказали в предоставлении площадки под их шоу во всех местах, где ранее были запланированы концерты. Последними городами, где запретили выступление рокеров, стали Москва и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в казахстанском Семее отменили запланированный на 21 июня концерт рок-группы «Би-2» из-за лесных пожаров. Отмечается, что мероприятие было отменено «в связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области».

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    Сергей Равин
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