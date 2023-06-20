В Казахстане отменили концерт группы «Би-2»

В казахстанском Семее отменили концерт группы «Би-2» из-за лесных пожаров

В казахстанском Семее отменили запланированный концерт рок-группы «Би-2» из-за лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса «Арена», где 21 июня должно было пройти мероприятие.

Уточняется, что концерт отменен «в связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области».

15 июня сообщалось, что в Бишкеке организаторы отменили концерт российской рок-группы «Би-2».

Ранее солист российской рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник) исключил свое возвращение в Россию. Один из подписчиков спросил у музыканта, когда состоятся новые концерты коллектива в РФ. «Я не вернусь в Россию», — ответил фронтмен «Би-2».