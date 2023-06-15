В Киргизии концерт группы «Би-2» отменили по неизвестным причинам

В столице Киргизии по неизвестным причинам отменили концерт российской рок-группы «Би-2»

В Бишкеке организаторы отменили концерт российской рок-группы «Би-2». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети организаторов.

Промоутерская компания Vi project kg отметила, что выступление коллектива в столице Киргизии, запланированное на 18 июня, проводится не будет. Денежные средства за билеты вернут через площадки их приобретения, говорится в заявлении. Организаторы также подчеркнули, что причины отмены мероприятия им неизвестны.

Ранее сообщалось, Минюст России признал иностранным агентом солиста «Би‐2» Егора (Игоря) Бортника, известного как Лева. Согласно сообщению ведомства, музыкант выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти.