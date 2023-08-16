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17:28, 16 августа 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал в квартире подругу и попал под суд

В Карелии будут судить 45-летнего мужчину, изнасиловавшего подругу в квартире

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Карелии суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя, изнасиловавшего знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером в апреле пьяный фигурант в коммунальной квартире города Сегежа напал на подругу и надругался над ней. Женщина смогла вырваться, сбежать и обратиться в полицию. Насильника сражу же задержали.

Россиянин обвиняется по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

В Петрозаводске суд приговорил к 13 годам лишения свободы 41-летнего мужчину, который домогался несовершеннолетней девочки.

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    Екатерина Власова
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