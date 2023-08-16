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11:49, 16 августа 2023Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело из-за стоящей на карнизе трехлетней девочки

В Каспийске возбуждено дело из-за девочки, стоящей на карнизе 9-го этажа

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Дагестане возбудили дело из-за истории со стоящей на карнизе девятого этажа полуголой трехлетней девочки. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Кроме того, семью девочки проверят органы опеки и попечительства.

14 августа в дагестанском Каспийске полицейские вытащили из окна высотки девочку. На представленном видео было видно, как ребенок стоял на карнизе окна на девятом этаже и размахивал руками. Ребенка в опасной ситуации заметили прохожие на улице Халилова. Они сразу же обратились за помощью в полицию.

Оперативники через закрытую дверь пытались убедить старшую девочку впустить их в квартиру. На это ушло около получаса, поскольку школьница боялась открывать незнакомым. Когда сотрудники оказались внутри, они аккуратно сняли малышку с карниза.

Позже выяснилось, что дети прибыли в Каспийск на отдых вместе с матерями. Женщины решили посетить ночной клуб и оставили дочерей одних. Последние же проснулись слишком рано и потеряли взрослых.

В отношении родительниц начали проводить проверку, пояснили в региональном управлении МВД России

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    Екатерина Власова
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