Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 14 августа 2023Россия

В Дагестане стоящая на карнизе 9-го этажа полуголая девочка попала на видео

В Каспийске полицейские вытащили 2-летнюю девочку, стоящую на карнизе 9-го этажа

В дагестанском Каспийске полицейские вытащили из окна высотки полуголую двухлетнюю девочку. Спасательная операция попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На представленном видео видно, как дошкольница стоит на карнизе окна на девятом этаже и размахивает руками. Ниже находятся сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются ее вызволить.

Ребенка в опасной ситуации заметили прохожие на улице Халилова. Они сразу же обратились за помощью в полицию.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, оперативники через закрытую дверь пытались убедить старшую девочку впустить их в квартиру. На это ушло около получаса, поскольку школьница боялась открывать незнакомым.

Все же когда сотрудники оказались внутри, они аккуратно сняли малышку с карниза.

Позже выяснилось, что дети прибыли в Каспийск на отдых вместе с матерями. Женщины решили посетить ночной клуб и оставили дочерей одних. Последние же проснулись слишком рано и потеряли взрослых.

В отношении родительниц начали проводить проверку, пояснили в региональном управлении МВД России

Ранее сообщалось, что в Чите трехлетний мальчик выбрался из окна балкона жилого дома и едва не сорвался, повиснув на высоте седьмого этажа.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике

    Юань максимально обвалился

    Подорожание Lada Largus после перезапуска производства оценили

    В Совфеде рассказали о скором возвращении курса до 70 рублей за доллар

    Нелегальные мигранты избили полицейского у кафе в Москве

    В Дагестане стоящая на карнизе 9-го этажа полуголая девочка попала на видео

    Бывший футболист сборной Сенегала назвал условие проведения матча с Россией

    Премьер Латвии решил уйти в отставку

    Сломавшую ногу на горе в Сочи россиянку эвакуировали с вершины на вертолете

    В России отметили рост активности мошенников с электронными кошельками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости