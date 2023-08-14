В Дагестане стоящая на карнизе 9-го этажа полуголая девочка попала на видео

В Каспийске полицейские вытащили 2-летнюю девочку, стоящую на карнизе 9-го этажа

В дагестанском Каспийске полицейские вытащили из окна высотки полуголую двухлетнюю девочку. Спасательная операция попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На представленном видео видно, как дошкольница стоит на карнизе окна на девятом этаже и размахивает руками. Ниже находятся сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются ее вызволить.

Ребенка в опасной ситуации заметили прохожие на улице Халилова. Они сразу же обратились за помощью в полицию.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, оперативники через закрытую дверь пытались убедить старшую девочку впустить их в квартиру. На это ушло около получаса, поскольку школьница боялась открывать незнакомым.

Все же когда сотрудники оказались внутри, они аккуратно сняли малышку с карниза.

Позже выяснилось, что дети прибыли в Каспийск на отдых вместе с матерями. Женщины решили посетить ночной клуб и оставили дочерей одних. Последние же проснулись слишком рано и потеряли взрослых.

В отношении родительниц начали проводить проверку, пояснили в региональном управлении МВД России

Ранее сообщалось, что в Чите трехлетний мальчик выбрался из окна балкона жилого дома и едва не сорвался, повиснув на высоте седьмого этажа.