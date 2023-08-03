Полуголый трехлетний россиянин повис на балконе седьмого этажа и попал на видео

В Чите трехлетний мальчик едва не сорвался, повиснув на балконе седьмого этажа

В Чите трехлетний мальчик выбрался из окна балкона жилого дома и едва не сорвался, повиснув на высоте седьмого этажа. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как полуголый ребенок свисает с балкона, придерживаясь ногами за небольшой парапет в его нижней части. Мальчик плачет и зовет свою мать. Снизу собрались люди. Через некоторое время малыша затаскивают в квартиру.

По информации издания, инцидент произошел утром 3 августа. Ребенок пробыл в опасной ситуации несколько минут. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире двоих малышей и их 22-летнюю мать.

Как пишет издание «Чита.Ру» со ссылкой на УМВД России по Забайкальскому краю, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних приняли решение изъять из семьи двоих маленьких детей 2019 и 2021 годов рождения. На их 22-летнюю мать и отца составили административные протоколы. Малышей направили в больницу для обследования. Их дальнейшую судьбу определят органы опеки.

Ранее на востоке Москвы 28-летний мужчина попытался сбросить с балкона многоэтажного дома свою годовалую дочь. Полиции удалось остановить его и спасти ребенка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.