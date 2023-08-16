Погранслужба Казахстана сообщила о строительстве 20 новых застав на границе с РФ

Казахстан решил отгородиться от России и приступил к строительству 20 новых пограничных застав на границе, заявил заместитель главы департамента охраны границы пограничной службы комитета нацбезопасности Серик Ахметкалиев. Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках национального проекта "Безопасная страна" запланировано строительство 50 комплексов пограничных застав», — рассказал он, указав, что на южных границах идет строительство трех модульных застав.

Заместитель главы департамента пограничного контроля погранслужбы комитета нацбезопасности Гани Агадилов также сообщил, что в ближайшие два года Казахстан реконструирует 46 пунктов пропуска по всему периметру границы.

«Это расширение полос движения пунктов пропуска, строительство новых зданий и сооружений для несения службы пограничников и комфортного прохождения лиц и транспортных средств», — рассказал Агадилов, уточнив, что после завершения работ ожидается двукратное увеличение потока лиц, пересекающих границу.

В июле на севере Казахстана в городе Петропавловск прошли трехдневные сборы по организации территориальной обороны. В мероприятиях приняли участие главы войск региональных командований и десантно-штурмовых войск республики.