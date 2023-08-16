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09:54, 16 августа 2023Силовые структуры

Следовавшего из Подмосковья в Сургут наркокурьера поймали в Казани

В Казани гаишники задержали наркокурьера с 9 килограммами запрещенных веществ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Казани гаишники остановили наркокурьера с партией запрещенных веществ общим весом почти девять килограммов, которые он вез из Москвы в Сургут. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Инспекторы на посту полиции «Малиновка» решили проверить автомобиль под управлением 51-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. В ходе досмотра в салоне и багажнике машины они нашли 6,4 килограмма гашиша, 2,3 килограмма мефедрона и 90 граммов героина.

Задержанный признался, что по указанию неизвестного забрал наркотики из схрона в Московской области и вез в родной город, где намеревался сбывать через тайники. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

31 марта сообщалось, что полицейские прервали криминальное турне 59-летнего жителя Ленинградской области, который вез из Подмосковья в Ханты-Мансийский автономный округ груз мефедрона стоимостью 12 миллионов рублей. Его остановили на трассе в пригороде Перми. Задержанный признался, что работает наркокурьером с ноября 2022 года.

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    Любовь Ширижик
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