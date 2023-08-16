В Казани выберут татарских Кена и Барби

В Казани 26 августа выберут татарских Кена и Барби во время фестиваля современной татарской культуры и дизайна «Печән базары» («Сенной базар»). Об этом сообщили организаторы, передает «Татар-информ».

Выборы Кена и Барби пройдут в рамках акции Fashion tatar, организованной проектом «Миллиард.Татар». В приоритете для участников — розовый цвет и современный образ. Они должны будут сфотографироваться в специальной фотозоне у памятника Марджани на набережной Кабана.

Фотографии надо будет размещать в социальных сетях с 12:00 до 17:30 с хештегом #fashiontatarmt, а в 18:00 состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей.

Акция направлена на популяризацию татарского, национального, современного костюма.

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