Россиянина арестовали за угрозу спалить сотрудника АЗС за кепку с буквой Z

В Крыму арестовали жителя за угрозу спалить сотрудника АЗС за букву Z на кепке

В Крыму суд арестовал 32-летнего жителя Кировского района, угрожавшего спалить сотрудника автозаправочной станции (АЗС) за букву Z на кепке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина пробудет под стражей 14 суток.

Ранее в сети распространилось видео, на котором запечатлена словесная перепалка между арестованным и работником АЗС. Предметом ссоры стал головной убор последнего. Сотрудники регионального управления ФСБ и полицейские нашли и задержали угрожавшего расправой мужчину. В отношении него составили административный протокол по части 1 статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Проверка действий арестованного продолжается, по ее результатам будет вынесено процессуальное решение.