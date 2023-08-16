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18:55, 16 августа 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за угрозу спалить сотрудника АЗС за кепку с буквой Z

В Крыму арестовали жителя за угрозу спалить сотрудника АЗС за букву Z на кепке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму суд арестовал 32-летнего жителя Кировского района, угрожавшего спалить сотрудника автозаправочной станции (АЗС) за букву Z на кепке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина пробудет под стражей 14 суток.

Ранее в сети распространилось видео, на котором запечатлена словесная перепалка между арестованным и работником АЗС. Предметом ссоры стал головной убор последнего. Сотрудники регионального управления ФСБ и полицейские нашли и задержали угрожавшего расправой мужчину. В отношении него составили административный протокол по части 1 статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Проверка действий арестованного продолжается, по ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

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    Илона Палей
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