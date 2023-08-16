На Украине жителя Херсона обвинили в коллаборационизме

СБУ сообщила о задержании жителя Херсона, подозреваемого в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жителя подконтрольного украинским властям Херсона, заподозрив его в коллаборационизме. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

«Военная контрразведка службы безопасности и ГБР (Государственное бюро расследований — прим. «Ленты.ру») задержали в Киевской области коллаборанта, который пытался вступить в подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ (Вооруженных сил Украины) для сбора разведданных», — говорится в сообщении.

В рядах ВСУ, по данным украинских спецслужб, мужчина должен был собирать информацию о расположении тренировочных центров украинских десантников и количестве личного состава, который проходит обучение на полигонах. Херсонца задержали на этапе оформления на военную службу.

Задержанному предъявили обвинение по стать о коллаборационной деятельности, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала жителя Крыма, который сотрудничал с украинской разведкой. Мужчина передавал противнику информацию о передвижении военных грузов, проходящих через территорию полуострова.