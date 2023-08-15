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09:43, 15 августа 2023Силовые структуры

ФСБ уличила крымчанина в работе на украинскую разведку

ФСБ задержала жителя Крыма, сотрудничавшего с украинской разведкой

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который сотрудничал с украинской разведкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Мужчина передавал противнику сведения о транспортировке военных грузов, проходящих через территорию полуострова в зону специальной военной операции (СВО). Он также сообщил российским спецслужбам местонахождение схрона с самодельным взрывным устройством массой один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Задержанный — гражданин России 1965 года рождения — является сторонником украинской националистической идеологии. Он дал признательные показания о своем сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

Следователь ФСБ возбудил в отношении крымчанина уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. Он арестован.

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    Любовь Ширижик
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