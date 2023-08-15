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10:14, 15 августа 2023Силовые структуры

Задержанный ФСБ агент СБУ дал на видео признательные показания

ФСБ показала видео с признанием задержанного в Крыму агента СБУ
Начало событий в новости ФСБ уличила крымчанина в работе на украинскую разведку

ФСБ показала видео с признательными показаниями задержанного в Крыму агента Службы безопасности Украины (СБУ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах мужчина говорит, что его завербовала украинская разведка, когда он ездил к родственнице. На границе к нему подошел незнакомец и предложил сотрудничество. Куратор с ним связывался по телефону один раз в месяц. С началом специальной военной операции (СВО) контакты с куратором участились. Задержанному давали задания по отслеживанию военных грузов, следовавших по железной дороге через территорию Крыма. Он также отправлял видео со сбитыми беспилотниками. Агент СБУ рассказал, что забрал из тайника самодельное взрывное устройство и отвез в заброшенный дом.

Ранее 15 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который сотрудничал с украинской разведкой. Задержанный — гражданин России 1965 года рождения — является сторонником украинской националистической идеологии. Он дал признательные показания. Следователь ФСБ возбудил в отношении крымчанина уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. Он арестован.

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    Любовь Ширижик
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