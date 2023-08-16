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17:28, 16 августа 2023Россия

Минобороны России подписало контракт на поставку колесных гаубиц «Мальва»

Минобороны России подписало контракт на поставку в войска гаубиц «Мальва»

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России во время форума «Армия-2023» подписало контракт на поставку в войска колесных гаубиц 2С43 «Мальва». Об этом сообщает ТАСС.

«Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С43», — сказал диктор церемонии подписания.

Отмечается, что контракт был подписан с ЦНИИ «Буревестник». Помимо того, с ЦНИИ были заключены соглашения на поставку модернизированных 120-миллиметровых минометных комплексов на шасси автомобиля «Урал-43206» 2С12А, 82-миллиметровых минометов 2Б24 и 120-миллиметровых минометов 2Б11 на колесном ходу 2Л81.

Также Минобороны подписало контракт на поставку артиллерийских радиолокационных комплексов с научно-производственным объединением «Стрела».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США могут применить свои оборонительные биотехнологии в наступательных целях. По его словам, эти технологии также могут быть использованы в целях «глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера».

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    Никита Абрамов
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