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17:42, 16 августа 2023Наука и техника

Минобороны заключило контракт на поставку колесных гаубиц в войска

Минобороны РФ заключило контракт на поставку колесных гаубиц «Мальва» в войска

Фото: Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Министерство обороны России на форуме «Армия-2023» заключило государственный контракт на поставку в войска новейших самоходных гаубиц на колесном шасси 2С43 «Мальва». Об этом сообщает ТАСС.

«Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152-мм самоходных артиллерийских орудий 2С43», — сообщил диктор на церемонии подписания.

Отмечается, что контракт подписали с Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) «Буревестник». Также с компанией подписали контракты на поставку модернизированных минометных комплексов 2С12А на шасси автомобиля «Урал-43206», минометов 2Б11 на колесном ходу и минометов 2Б24 калибра 82 миллиметра.

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Ранее в августе первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что госкорпорация создаст модернизированный образец «Мальвы» с повышенной дальностью стрельбы.

В июле военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что «Мальва» отличается от машин на гусеничном шасси лучшей маневренностью. Скорострельность гаубицы составляет около десяти выстрелов в минуту. Машина на четырехосном шасси получила гаубицу 2А64 калибра 152 миллиметра.

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    Даниил Иринин
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