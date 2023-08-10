Дальность стрельбы САУ «Мальва» увеличат

РИА Новости: дальность САУ «Мальва» увеличат для противоборства НАТО

«Ростех» создаст модернизированный образец самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замгендиректора госкорпорации Владимира Артякова.

«Сейчас создается модернизированный вариант "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы», — отметил Артяков. По его словам, российской армии будет что противопоставить дальнобойным гаубицам, которые Вооруженным силам Украины поставляют страны НАТО.

По словам представителя «Ростеха», «Мальва» предусматривает режим одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных друг за другом снарядов идут одновременно к цели. Также новая модификация САУ будет иметь автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов и колесное шасси, которое увеличит мобильность установки. Госиспытания базового варианта «Мальвы» уже завершились.

«Мальва» — 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43. САУ предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских батарей, систем ПВО и прочих целей.

Также Артяков заявил, что российские военные опробовали в зоне специальной военной операции (СВО) новые бронежилеты «Оберег». По его словам, бронежилеты способны останавливать снайперские пули НАТО калибра 8,6 миллиметра.