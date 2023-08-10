В зоне СВО появились защищающие от снайперских пуль бронежилеты

РИА Новости: в армии появились бронежилеты «Оберег» с защитой от пуль снайперов

Российские военные опробовали в зоне специальной военной операции (СВО) новые бронежилеты «Оберег». Об этом сообщает РИА Новости.

О появлении бронежилетов «Оберег» рассказал в преддверии форума «Армия-2023» первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков. По его словам, бронежилеты способны останавливать снайперские пули НАТО калибра 8,6 миллиметра. «Мы также провели отстрелы американских и китайских одноклассников. Тесты показали, что зарубежные жилеты против такой проверки бессильны», — подчеркнул Артяков.

Представитель «Ростеха» уточнил, что вес «Оберега» составляет около 11,7 килограмма, экипировку можно использовать при температурном режиме от минус 40 до плюс 40 градусов. Также Артяков рассказал, что госкорпорация продолжит совершенствовать новинку. Так, в модифицированной версии бронежилет легче еще почти на два килограмма.

Производством «Оберегов» занимается тульская компания «Октава». Бронежилет представят в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023».

Ранее стало известно, что с начала спецоперации на Украине «Ростех» увеличил производство бронетехники «Уралвагонзаводом» и «Высокоточными комплексами» в четыре раза. «Зачастую отгрузки выполняются досрочно», — отмечал Владимир Артяков.