«Ростех» увеличил выпуск бронетехники в четыре раза с начала спецоперации

«Ростех» увеличил выпуск бронетехники в четыре раза с начала СВО на Украине

С начала спецоперации на Украине производство бронетехники «Уралвагонзаводом» и «Высокоточными комплексами» выросло в четыре раза. Об этом рассказа РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в преддверии форума «Армия-2023».

«Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта», — также отметил он.

«Уралвагонзавод» и «Высокоточные комплексы» выпускают широкую номенклатуру бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М.

В июле стало известно, что госкорпорация «Ростех» готовится к началу серийного производства дымообразующей гранаты для защиты от высокоточного оружия РДГ-У. Как отметил эксперт, граната существенно превосходит не только отечественные, но и зарубежные аналоги.