В «Ростехе» рассказали о подготовке к производству гранаты РДГ-У

В «Ростехе» рассказали о подготовке к серийному производству дымовой гранаты РДГ-У

Госкорпорация «Ростех» готовится к началу серийного производства дымообразующей гранаты для защиты от высокоточного оружия РДГ-У. Об этом индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев рассказал в интервью ТАСС.

«Граната создает быструю и долгую дымовую завесу, плюс тепловые зоны с высокой температурой. Это хорошо защищает от оружия с тепловизионным прицелом и от высокоточного оружия с тепловым наведением. Сейчас идет подготовка к началу серийного производства этого изделия. Сроки начала производства зависят от заказчика. Ожидаем, что заказ на первую партию РДГ-У получим в текущем году», — сказал он.

Оздоев отметил, что граната существенно превосходит не только отечественные, но и зарубежные аналоги.

В феврале стало известно, что в России завершились государственные испытания гранат РДГ-У. Они созданы для маскировки личного состава и техники в инфракрасном диапазоне.

В августе 2022 года «Ростех» показал работу аэрозольных боеприпасов, которые предназначены для защиты техники от высокоточного оружия.