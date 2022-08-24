«Ростех» показал работу защитных боеприпасов

«Ростех» показал работу защищающих от высокоточного оружия боеприпасов

Госкорпорация «Ростех» показала работу аэрозольных боеприпасов, которые предназначены для защиты техники от высокоточного оружия. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале госкорпорации.

На видео продемонстрировали применение разработанных в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) боеприпасов. Отмечается, что защитные боеприпасы повысят живучесть бронетехники на поле боя.

Снаряды создают завесу из комбинированных помех, которые нарушают контакт атакующего боеприпаса с целью.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что ЦНИИточмаш досрочно выполнил контракт на поставку элементов комплексов оптико-электронного подавления. Комплексы предназначены для защиты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» от высокоточного оружия.

В декабре 2021 года стало известно, что «Ростех» передал Министерству обороны России партию аэрозольных средств для защиты техники от снарядов с оптическим и тепловым наведением.

