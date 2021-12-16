Российские войска получили защиту от высокоточного оружия

Госкорпорация «Ростех» досрочно передала Министерству обороны России партию аэрозольных средств для защиты от высокоточного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Отмечается, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) передал партию боеприпасов, которые позволят защитить технику от снарядов с оптическим и тепловым наведением.

Боеприпасы предназначены для защиты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган-1М», подвижных разведывательных пунктов ПРП-4А и ПРП-5А, тяжелых огнеметных систем ТОС-2 и других образцов вооружения.

Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что отстрел защитных боеприпасов обеспечивает технике завесу из комбинированных помех. Это нарушает контакт атакующего снаряда с целью.

В сентябре в «Ростехе» сообщили о начале производства систем защиты техники от высокоточного оружия. Комплекс состоит из датчиков предупреждения об атаке, аппаратуры управления и индикации, а также пусковых установок с защитными боеприпасами. Разработка обеспечивает защиту от оружия с тепловым, оптическим, лазерным и радиолокационным каналом наведения.