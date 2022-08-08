В России выполнили контракт на поставку приборов для защиты «Искандеров»

ЦНИИточмаш выполнил контракт на поставку элементов КОЭП для защиты «Искандеров»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) досрочно выполнил контракт на поставку запасных инструментов и приборов комплексов оптико-электронного подавления (КОЭП). Устройства предназначены для защиты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» от высокоточного оружия, сообщили в «Ростехе».

«Отделом оптико-электронной продукции предприятия совместно с соисполнителями – цехом по производству общевойскового и специального оружия, отделом материаловедения, инструментальным цехом, отделом внешней комплектации, отделом главного технолога и службой качества были разработаны мероприятия для скорейшего выполнения контракта с сохранением качества изделий и их гарантийных обязательств», — отметили в сообщении. Контракт выполнили почти на четверть раньше установленного срока.

КОЭП, который разработали специалисты ЦНИИточмаш, приняли на вооружение российской армии в 2007 году. В 2010-2012 годах в рамках модернизации комплекса в институте разработали индикатор лазерного излучения, который стал «глазами и ушами» КОЭП. Отмечается, что разработка позволила повысить эффективность защиты «Искандеров» и значительно снизить стоимость КОЭП.

«На сегодняшний день все российские ракетные комплексы «Искандер-М» оснащены средствами защиты от высокоточного оружия, созданными в ЦНИИточмаш», — сообщили в «Ростехе».

В декабре 2021 года стало известно, что «Ростех» досрочно передал Министерству обороны России партию аэрозольных средств для защиты от высокоточного оружия.