В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет

«Ростех»: в России завершились испытания гранат РДГ-У для защиты от высокоточных ракет

В России закончились государственные испытания специальных гранат, которые могут укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет. Устройство формирует непроницаемое облако для тепловизионных приборов, рассказали в РИА Новости, ссылаясь на «Ростех».

В корпорации уточнили, что испытания гранаты РДГ-У завершились в России. Они созданы для маскировки личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, добавили в компании. Использовать гранаты в войсках начнут после оформления необходимых документов.