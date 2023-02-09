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06:41, 9 февраля 2023Наука и техника

В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет

«Ростех»: в России завершились испытания гранат РДГ-У для защиты от высокоточных ракет

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В России закончились государственные испытания специальных гранат, которые могут укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет. Устройство формирует непроницаемое облако для тепловизионных приборов, рассказали в РИА Новости, ссылаясь на «Ростех».

В корпорации уточнили, что испытания гранаты РДГ-У завершились в России. Они созданы для маскировки личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, добавили в компании. Использовать гранаты в войсках начнут после оформления необходимых документов.

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Марина Совина
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