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03:27, 8 февраля 2023Наука и техника

В России разработали дальний беспилотник ТрАМП

РИА Новости: в России разработали дальний транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП

Фото: Global Look Press

В России разработан дальний транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Он способен перебросить до 250 килограммов груза на расстояние свыше 600 километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Разработка представляет собой беспилотник самолетного типа классической компоновки. Ключевая особенность новой машины заключается в наличии большого грузового отсека объемом 2650 литров. Он позволяет загружать на борт габаритный груз, а также сбрасывать его с парашютом в заданную точку. Также беспилотник может выполнять опасные для пилотируемых воздушных судов задач в сложных метеоусловиях.

Дрон можно использовать для мониторинга обширных площадей или в сельском хозяйстве, при распылении удобрений, а также для наблюдения.

Ранее сообщалось, что предприятия «Ростеха» создают для нужд специальной военной операции (СВО) разведывательно-ударные коптеры, способные атаковать противника в составе роя дронов. Малые тактические коптеры могут автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию, а также сбрасывать гранаты.

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Марина Совина
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