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04:09, 27 января 2023Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о создании способных атаковать противника «роем» дронов

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о создании для нужд СВО способных атаковать «роем» дронов

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Предприятия «Ростеха» создают для нужд специальной военной операции (СВО) разведывательно-ударные коптеры, способные атаковать противника в составе роя дронов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, малые тактические коптеры могут автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию, а также сбрасывать гранаты.

Глава госкорпорации заявил, что такая техника существенно изменила характер боевых действий, это понимают и в «Ростехе», и в Минобороны России. Госкорпорация работает с военным ведомством в тесном взаимодействии по этому вопросу. Также он выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями Минобороны.

Ранее возможности российского боевого робота «Маркер», который сможет поражать танки, показали на видео. На записи видно, как боевой робот поражает зависший беспилотник и летящую воздушную цель огнем пулемета ПКТМ

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Марина Совина
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