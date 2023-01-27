Возможности робота-убийцы танков показали на видео

Возможности российского боевого робота «Маркер» показали на видео

Возможности российского боевого робота «Маркер», который сможет поражать танки, показали на видео. Соответствующую запись опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

На записи видно, как боевой робот поражает зависший беспилотник и летящую воздушную цель огнем пулемета ПКТМ. Также на видео показали ходовые испытания машины.

Ранее в январе экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что «Маркер» благодаря электронному каталогу сможет автоматически поражать технику противника, включая танки Abrams и Leopard.

В том же месяце военный историк, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов сообщил, что роботы «Маркер», которые получили систему искусственного интеллекта, способны к самообучению.

В сентябре в Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника» рассказали, что в России обсуждается возможность начала серийного производства робота «Маркер» в интересах «Роскосмоса» и «Росгвардии».